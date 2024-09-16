無薪假增306人 製造業占84.8% 外銷導向的金屬機電及化學廠增加明顯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-16 12:25

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勞動部今 (16) 日公布勞雇雙方協商減少工時（俗稱無薪假）統計。無薪假人數較前次上升，為 276 家，4765 人，較前次公布的 275 家、4,459 人，增加 1 家及 306 人。其中製造業較前次增加 5 家及 285 人，總數為 165 家、3780 人，占總數 84.8%，其中又以金屬機電工業、化學工業增加最明顯。而花蓮的觀光產業仍受震災衝擊，採無薪假的 29 家住宿餐飲業都來自當地。

勞動部官員指出，本次無薪假人數主要以製造業上升居多，其中又以金屬機電工業、化學工業增幅較顯著，多屬仰賴外銷訂單的產業；此外，花蓮因交通不便影響觀光，本期實施人數仍較上期略增。

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勞動部說明，就金屬機電工業來看，本次通報無薪假人數較多的其中一家是鏈條生產業者、增加 80 多人，另一家則是鋁製品業者、增加 60 多人；同時也有一家電子科技設備業者因為訂單回穩，有 108 人停止實施無薪假。但因本次出現變動的都是中小型企業為主，整體人數變動上還是在平緩的範圍內。