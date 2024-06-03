產業綠肥紅瘦 實施無薪假5185人略增295人 住宿餐飲盼旅遊旺季快來

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-03 15:32

勞動部今 (3) 日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計 263 家，實施人數 5,185 人，較上期略增 295 人，本次較特殊的單一案例為花蓮一家大型旅館因震災後住房率不佳而提報 100 多人。勞動部表示，目前實施減班休息的人數高峰已過，整體呈現往下趨勢，接近暑假旺季，住宿餐飲業可望因此明顯復甦。

勞動部指出，本期事業單位計 263 家，實施人數 5185 人，較上期的 250 家、實施人數 4890 人增加 13 家和 295 人，多數事業單位之實施人數在 50 人以下；實施期間多數為 3 個月（含）以下。

以產業別來看，仍以製造業佔最大數，事業單位 187 家，實施人數 4,624 人； 其中又以金屬機電業比例最高，事業單位 125 家，實施人數 2,666 人；再來是資訊電子工業 34 家，實施人數 981 人。

勞動部表示，住宿餐飲業本次來自一家花蓮的大型旅館，無薪假約 100 多人，因地震受到影響導致住房率不佳，目前雖有交通部的旅遊促銷方案挹注，但是否有改善，尚需觀察。

即將進入 6 月，7 月傳統旅遊旺季，雖然有些旅宿業者配合復甦方案繼續正常營業，但挹注效果還不明顯，所以有些業者採保守策略，決定先續簽減班休息。

勞動部指出，製造業整體雖有增加，其中也有好轉的，呈現綠肥紅瘦，以金屬機電工業為例，其中有一家 100 多人的機車零組件廠實施到 5 月下旬；而資訊電子工業中有一家 500 多人的零組件廠商也因為訂單情況好轉而到期停止。