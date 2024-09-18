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華碩最新ROG手機傳已過中國認證 官方低調回應

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 13:34

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華碩最新ROG手機傳已過中國認證 官方回覆說明。(圖：shutterstock)

華碩 (2357-TW) 下一代電競手機 ROG Phone 9 系列傳出已取得中國 3C 認證，部分規格遭曝光，對此，華碩保持低調，僅表示若最新消息將第一時間公布，敬請期待。

根據中國 3C 認證資料庫顯示，一款型號為「ASUSAI2501A」的華碩新機通過認證，對照現行 ROG Phone 8 Pro 的內部型號「ASUS_AI2401_D」，被推測很可能是下一代 ROG Phone 9 系列新機。


認證資料顯示，這款新機搭配最高支援 65W 充電速率的充電器一起送驗，暗示新機可能延續前代的 65W 有線快充技術。

市場預期，ROG Phone 9 系列將搭載高通即將在今年 10 月發布的 Snapdragon 8 Gen 4 旗艦處理器，新機預計將於 2025 年首季亮相，維持華碩 ROG Phone 系列一貫的發布節奏。

 

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