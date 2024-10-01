〈台股開盤〉台積電領軍強彈 大盤開漲逾200點收復季線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-01 09:33

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台北股市今 (1) 日爲 10 月全新開局，台股電子股精神領袖台積電 (2330-TW) 昨日大跌 4.3% 作收後，今天早盤以 967 元開高，一度來到 977 元，也對台股產生在強颱「山陀兒」侵擾台灣同時穩定軍心效果，集中市場大盤以 22329.65 點開出，並收復季線，預估全場成交值爲 2381 億元。

由於強颱「山陀兒」侵擾台灣，今天的高屏宜花四縣市依止上班、上課，市場專家認為，這並不會對台股的今天成交值產生過多影響，但必須留意權值承受的壓力大，大盤上周五的高點爲主要壓力區 。

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資深證券分析黃漢成指出，台股今天反彈，而在中國大陸降準救經濟之後，鐵礦砂、銅價走強，預估中國內需概念、原物料族群可望成另一重要多頭族群。

台股集中市場大盤 10 月 1 日以 22329.65 點開出，最低 22329.65 點，最高 22446.86 點，台積電盤中大漲 14 元，貢獻大盤點數 111.9 點；電子股上漲 1.13%，占大盤 58.6%，金融股上漲 0.14%，占大盤成交比重 1.4%。

今晨收盤的美股來看，美股週一 (30 日) 主要指數表現：美股道瓊指數上漲 17.15 點，或 0.04%，收 42,330.15 點。那斯達克指數上漲 69.58 點，或 0.38%，收 18,189.17 點。S&P 500 指數上漲 24.31 點，或 0.42%，收 5,762.48 點。費城半導體指數下跌 44.17 點，或 0.85%，收 5,173.06 點。NYSE FANG + 指數上漲 41.66 點，或 0.37%，收 11,406.60 點。

中國大陸日前傳出加強施壓本國企業，要求採購本土製人工智慧（AI）晶片，而非輝達（NVIDIA）產品，盼以此助推半導體自主發展，消息拖累輝達周一早盤低迷，不過外媒報導稱，美國商務部公布新規，可能會放寬對輝達的出貨限制，讓其能向中東的資料中心出貨，輝達尾盤翻紅，收漲 0.03％，收在每股 121.44 美元。

台股 ADR 方面，台積電 ADR 下挫 4.30 美元，跌幅 2.42％，收報 173.67 美元

同時，在台灣的政經決策上，電價調漲定案，經濟部 30 召開電價審議委員會，拍板工業用電調漲 12.5%。經濟部表示，仍低於日韓工業電價，同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲，而新電價預計在本月 16 日實施。

外資昨日在台灣賣超 403 億元，其中對台積電大舉賣超 20273 張。