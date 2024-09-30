〈台股開盤〉台積電失守千元 台股跌逾200點摜破5日線

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美股四大指數全面下挫道瓊指數上漲 137.89 點或 0.33%，收 42313 點；那斯達克指數下跌 70.7 點或 0.39%，收 18119.59 點；S&P 500 指數下跌 7.2 點或 0.13%，收 5738.17 點；費城半導體指數下跌 93.27 點或 1.76%，收 5217.23 點。