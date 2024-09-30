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台股

〈台股開盤〉台積電失守千元 台股跌逾200點摜破5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-30 09:54

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台積電失守千元關卡，台股跌逾200點摜破5日線。(圖：shutterstock)

美股四大指數上周五 (27 日) 下挫，加上今 (30) 日台積電失守千元關卡，台股連 7 漲後無法延續攻勢，早盤跌逾 200 點，摜破 5 日線，預估成交量 3400 億元。 

權值股今天全面走跌，台積電 (2330-TW) 失守千元大關，跌 15 元，跌逾 1%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.26%，聯發科 (2454-TW) 跌幅沈重，跌逾 2%。廣達 (2382-TW) 跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 跌逾 2%，台達電 (2308-TW) 也跌逾 1%。 


今日資金流向玻璃與水泥族群，台玻 (1802-TW) 漲逾半根停板，冠軍 (1806-TW) 漲逾 2%，和成 (1810-TW) 及中釉 (1809-TW) 也都有表現。水泥族群方面，台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 約漲 1%，幸福 (1108-TW)、信大 (1109-TW)、環泥 (1104-TW) 也走揚。 

不過先前強勢的航運族群今天則回檔修正，貨櫃三雄跌幅沈重，萬海 (2615-TW) 跌逾半根停板，陽明 (2609-TW) 跌逾 4%，長榮 (2603-TW) 跌逾 3%，中櫃 (2613-TW) 跌逾 2%，龍德造船 (6753-TW)、台驊 (2636-TW)、亞航 (2630-TW) 皆跌逾 1%。 

美股四大指數全面下挫道瓊指數上漲 137.89 點或 0.33%，收 42313 點；那斯達克指數下跌 70.7 點或 0.39%，收 18119.59 點；S&P 500 指數下跌 7.2 點或 0.13%，收 5738.17 點；費城半導體指數下跌 93.27 點或 1.76%，收 5217.23 點。 

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台股開盤台積電美股航運

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台積電979-2.10%
亞泥47.31.39%
廣達269-2.89%
日月光投控154-3.14%
台達電393-1.75%
台玻18.554.51%
冠軍12.21.24%
和成19.52.09%
中釉22.6-1.09%
台泥33.751.35%
幸福15.050.33%
鴻海189.5-0.79%
信大18.850.27%
環泥30.80.16%
萬海102-5.12%
陽明70.6-3.16%
長榮204.5-3.54%
中櫃37.7-1.95%
龍德造船127.5-1.16%
台驊控股90-0.99%
聯發科1215-3.57%
亞航34.25-1.15%

相關權證

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加權指數法興(售) 槓桿6.39
台積電法興(購) 槓桿5.17
鴻海法興(購) 槓桿6.52
鴻海法興(購) 槓桿8.25

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