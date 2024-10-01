元大證數位轉型 重新定義數位投資平台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 11:40

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元大證券今 (1) 日指出，投資先生 APP 推出 6 周年，在長期結合市場經驗並深入瞭解客戶需求與使用習慣，重新定義數位投資平台，推出全新首頁，向資本市場傳達出靈活性和話題性兩大核心。

元大證表示，此次推出全新面貌的投資先生新版首頁，塑造淺顯易懂的視覺表現，期使投資體驗再度提升。

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首先，元大證券根據用戶瀏覽和使用習慣，將投資人最關注的「庫存損益」放到首頁，方便投資人隨時快速掌握庫存市值及報酬、活用庫存資產，同時兼具「隱私開關」功能讓投資人能自由選擇是否開啟，使用者可自由「調整版面」，隨心拖曳功能圖示和排序區塊。

而在塑造話題性方面，鑒於 ETF 成為國民投資新顯學，藉由「投資先生」APP 進入「ETF 專區」後，在「新版首頁」架構下，獨立呈現客戶台股 ETF 市值報酬，並協助客戶整合台灣、美國、日本等國際市場 ETF 資訊。