〈台股盤後〉台積電守穩千元 聰明錢竄入非電金族群 收跌36點周線連3紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 14:13

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台積電 (2330-TW) 今 (27) 日盤中走勢趨於整理，終場雖下挫 15 元或 1.48%，但仍緊守 1000 元整數關卡作收，但市場資金竄入非電金族群如鋼鐵、航運及塑化類股走勢明顯，指數 2 萬 3000 點得而復失，終場大盤收跌 36.02 點 0.16%，成交值 4231.16 億元，但周線則連 3 紅，全周大漲 663 點。

台積電今天收盤報 1000 元，下跌 15 元或 1.48%，成交 35320 張，個股成交值 357 億元；同時，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.708 元、升值 1.37 角，成交金額 8.79 億美元。

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資深證券分析師簡伯儀指出，中國大陸爲救經濟祭出刺激消費的措施，也使台股中國概念股族群依附刺激消費題材走高，而台積電及大盤雖然今如鮮活 - KY(1256-TW) 今天鎖漲停到收盤，而台積電及大盤今天雖然下挫，但都還維持在 5 日線之上，短線支撐在 5 日線。

資深證券分析師黃漢成指出，台積電股價登上 1000 元之後，台股趨震盪，權值股近期恐難有表現，而今天強勢的非電金類股，預計在下周上半周繼續維持強勢。