〈台股盤後〉台積電守穩千元 聰明錢竄入非電金族群 收跌36點周線連3紅
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 14:13
台積電 (2330-TW) 今 (27) 日盤中走勢趨於整理，終場雖下挫 15 元或 1.48%，但仍緊守 1000 元整數關卡作收，但市場資金竄入非電金族群如鋼鐵、航運及塑化類股走勢明顯，指數 2 萬 3000 點得而復失，終場大盤收跌 36.02 點 0.16%，成交值 4231.16 億元，但周線則連 3 紅，全周大漲 663 點。
台積電今天收盤報 1000 元，下跌 15 元或 1.48%，成交 35320 張，個股成交值 357 億元；同時，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.708 元、升值 1.37 角，成交金額 8.79 億美元。
資深證券分析師簡伯儀指出，中國大陸爲救經濟祭出刺激消費的措施，也使台股中國概念股族群依附刺激消費題材走高，而台積電及大盤雖然今如鮮活 - KY(1256-TW) 今天鎖漲停到收盤，而台積電及大盤今天雖然下挫，但都還維持在 5 日線之上，短線支撐在 5 日線。
對於昨天大盤電子股強勢的 IC 設計股今天盤中走弱，如威盛 (2388-TW) 、聯發科 (2454-TW) 都是以下跌作收，但 群盛 (6202-TW)、力旺 (3529-TW)、矽統 (2363-TW) 尾盤則有作價買盤急拉收紅。
資深證券分析師黃漢成指出，台積電股價登上 1000 元之後，台股趨震盪，權值股近期恐難有表現，而今天強勢的非電金類股，預計在下周上半周繼續維持強勢。
黃漢成指出，包括中國大陸市場目前積極推動的家電下鄉，對 MCU 族群的挹注最大，盛群及新唐 (4919-TW) 也都是受惠者。
台股集中市場今天早盤以 22858.81 點開出，盤中最高 23079.21 點，終場大盤收跌 36.02 點 0.16%，收在 22822.79 點，成交值 4231.16 億元。電子股指數下跌 0.7%，占大盤成交比重 60.81%。金融股下跌 0.79%，占大盤成交比重 3.52%，營建股止跌，類股指數上漲 0.95%%。同時，玻璃陶瓷類股收盤上漲 8%，鋼鐵股收盤上漲 4.64%，航運股上漲 2.65%。
台股權值股台積電收跌，鴻海 (2317-TW) 上漲 0.79%，聯發科 (2454-TW) 今下跌 0.79%，蘋果概念股的玉晶光 (3406-TW) 股價收跌，大立光 (3008-TW) 收平盤。
IC 載板類股的欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 終場都上漲作收。貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤吸引人氣同步快速上揚，股價終場收紅。
台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 股價今天收盤全面上漲。
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