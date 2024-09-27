〈台股開盤〉大盤連7漲 台積電領軍電子股大漲逾200點 重回2萬3

美股四大指數週四全面收漲，費半更狂飆 3%，台股今 (27) 日開盤即大漲 120 點，開創連續 7 天的漲勢，並由台積電領軍穩步上攻，推升指數走揚，最高衝上 23,079 點，站回 2 萬 3 大關，漲幅超過 200 點，預計今日成交量約 3,800 億元，較昨日收斂。