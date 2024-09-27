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台股

〈台股開盤〉大盤連7漲 台積電領軍電子股大漲逾200點 重回2萬3

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-27 09:38

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〈台股開盤〉台積電領軍電子股續強 強漲超過200點 重回2萬3點大關。(鉅亨網資料照)

美股四大指數週四全面收漲，費半更狂飆 3%，台股今 (27) 日開盤即大漲 120 點，開創連續 7 天的漲勢，並由台積電領軍穩步上攻，推升指數走揚，最高衝上 23,079 點，站回 2 萬 3 大關，漲幅超過 200 點，預計今日成交量約 3,800 億元，較昨日收斂。

權值股普遍走揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 1%，達 1,025 元，站穩所有均線上，鴻海 (2317-TW) 也小漲守穩季線，聯發科 (2454-TW) 則隨著新旗艦晶片發表日將近，大漲超過 2%，創下兩個多月來高點，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 也都在盤上表態，為大盤走勢增溫。


今日盤面焦點重回 ASIC 與 IP 族群，指標股力旺 (3529-TW) 連飆兩根漲停後，今日再度開漲，勁揚超過 6%，連帶拉抬芯鼎 (6995-TW)、晶心科 (6553-TW)、神盾 (6462-TW)、安國 (8054-TW) 漲幅都在半根以上，其他如 M31(6643-TW)、巨有科技 (8227-TW) 漲幅也都有 3% 左右，族群走勢整齊。

另外，MCU 同樣獲關注，新唐 (4919-TW) 從底部反彈、強漲 5%，凌通 (4952-TW)、盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW) 也都獲買盤青睞。

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台股開盤台積電鴻海聯發科權值股上漲

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費城半導體5310.5023.47%
台積電10200.49%
松翰46.950.97%
盛群52.4-0.19%
凌通60.73.76%
新唐85.74.26%
M318023.48%
安國1514.86%
神盾222.56.46%
力旺27052.85%
台達電4011.26%
廣達275.50.00%
聯發科12851.18%
鴻海190.50.53%
巨有科技194.51.83%
台積電186.832.46%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.74
加權指數法興(售) 槓桿6.82
台積電法興(購) 槓桿4.58
鴻海法興(購) 槓桿6.53
鴻海法興(購) 槓桿8.06

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