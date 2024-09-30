盤中速報 - Terra Classic大跌9.96%，報0.000095美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 20:50
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內跌幅超過9.96%，最新價格0.000095美元，總成交量達0.55億美元，總市值5.44億美元，目前市值排名第 68 名。
近 1 日最高價：0.00011美元，近 1 日最低價：0.000093美元，流通供給量：5,712,172,536,431。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+12.76%
- 近 3 月：+9.99%
- 近 6 月：-40.42%
- 今年以來：-37.22%
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