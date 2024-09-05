鴻海8月營收5483億元月減4% 創歷年同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-05 16:09

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鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 8 月營收，受到 iPhone 進入新舊產品轉換期影響，營收 5483.12 億元，月減 4.2%、年增 32.8%，創同期新高；累計前 8 月營收 3.99 兆元，年增 9.5%，也是歷年同期最佳。

鴻海說明，8 月營收四大產品類別月對月表現來看，電腦終端產品、雲端網路產品、元件及其他產品約略持平、消費智能產品則因主要產品進入新舊產品轉換期，與上月相比略微衰退。

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年對年方面，鴻海表示，四大產品類別皆有強勁成長表現，其中，雲端網路產品受惠 AI 雲端產品拉貨動能增加，其餘三大產品類別也受惠客戶、新品拉貨動能增加，較去年同期強勁成長。