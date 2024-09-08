蘋果新品發表會本周登場 鴻海鄭州園區日招工逾3000人迎備貨旺季

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-08 21:10

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2024 年蘋果 (Apple)(AAPL-US) 秋季發表會將於 9 月 10 日登場，預計推出 iPhone 16 系列最新手機，作為主要組裝代工廠的鴻海 (2317-TW) 提升產能、擴大招工，每天高峰 3000-4000 人應徵。

市場普遍預測，蘋果今年 iPhone 16 一樣推出四種機型，分別是 iPhone16、iPhone16 Plus，以及高階的 iPhone16 Pro、iPhone16 Pro Max，而今年新款 iPhone 最大的亮點就是可望增加 AI 功能 Apple Intelligence。

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綜合近期供應鏈消息以及分析師預估內容，今年下半年 iPhone 16 的備貨力道較去年同期強勁，預估年增 1 成，且高階機種比重將占 70%，而鴻海鄭州園區作為 iPhone 主要生產基地，也積極招工、拉升產能。

富士康鄭州科技園區人力資源管理總處資深處長方四明表示，8、9 月是傳統的消費電子旺季，所以需要大量儲備一些人員，高峰時一天要接待 3000 到 4000 人，全力加速生產即將上新的智慧型手機。

此外，隨著企業轉型升級不斷加快，對工人的技能需求也不斷提升，富士康鄭州科技園區也建立實訓基地，並與鄭州多所高校合作，因應工作崗位需求培養能力，整體技能人才比例增加，普工比例下降。