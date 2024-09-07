鴻海轉投資ZFFCN估2029年營收翻倍 中國瀋陽新廠明年完工

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-07 15:03

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鴻海 (2317-TW) 轉投資采埃孚富士康底盤模組有限公司 (ZFFCN) 宣佈，預計到 2029 年，年銷售額將從目前的 40 億歐元增至 80 億歐元、成長一倍，中國瀋陽鐵西新工廠也計劃於 2025 年完工，以滿足強勁的訂單需求。

采埃孚富士康底盤模組表示，在全球汽車市場呈現下滑態勢的大環境下，公司營運將呈現出截然不同的發展態勢，在產業外包趨勢下，中國的工廠將獲得頂級汽車製造商的強勁訂單。

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目前采埃孚富士康底盤模組瀋陽和北京工廠服務兩家頂級汽車製造商，為 11 款不同車型配套生產車軸模組外，北京工廠將於 2026 年生產基於新平台的前後車軸組，瀋陽工廠全新的汽車平台也將於 2028 年開始量產。

采埃孚富士康底盤模組有限公司 (ZF Foxconn Chassis Modules) 是采埃孚集團和鴻海科技集團各持 50% 股份的合資公司，成立於 2024 年，在全球擁有 25 個生產基地和 3600 名員工，前身是采埃孚的業務板塊。

公司歷史可追溯至 1994 年 8 月，當時第一批車軸從美國鄧肯（Duncan）工廠發運交付 BMW，並在此後 30 年裡與 BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, and Jaguar Land Rover 等，世界領先的汽車製造商建立長期合作關係。