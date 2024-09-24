〈瑞銀台灣企業論壇〉連沛堃：航運「完美風暴」難再、運價下滑 好日子到11月

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 20:56

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瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃 (Eric Lin) 今 (24) 日於瑞銀證券台灣企業論壇記者會後，就亞太區航運業前景分享最新觀點。他表示，紅海危機、巴拿馬運河塞港及缺櫃三大因素激盪出的「完美風暴」歷史難再重演，運價持續下滑，明年全球航運股勢必往下走，今年的 Q4 旺季應只會到 10 至 11 月。

曾擔任瑞銀亞洲交通運輸業研究主管的連沛堃，針對國際航空市場的客機分析，目前乘客感覺機票比以前貴，是拿現在的價位和疫情前比，如用現在 (2024.7）和 5 年前的 (2019.7) 的客機 載客量相比，減少約 12%，尚未恢復至疫情前的水準，而觀察 5 年前後的機票價格，也平均漲了約 15%。

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客機票價居高不下的原因，連沛堃表示，從國際觀點來看，主要來自美國波音 (Boeing) 的延誤交機，在客機不敷所需下，連帶影響全球客機的載客量，機位供不應求，自然票價維持在高檔；就台灣而言，雖然近年有雖有新航空公司加入，但因引擎出問題，使得每天飛航時數降低，導致機位緊張，自然機票價位很難便宜。

針對航運股，連沛堃表示，這是三個一次性因素同時碰撞出的「完美風暴」，一是戰爭、地緣政治導致的紅海危機，這問題短時間難解；二是氣候造成船隻繞行，巴拿馬運河塞港，目前看來有望解決；三是沒船沒櫃或有船沒櫃的缺櫃問題，這可用提前出貨來解套，只是 3 大「巧合」加總的完美風暴，歷史恐再難現，眼前看不到其他更多的利多因素。

連沛堃表示，運費只佔成本 5%，所以有需求的客戶即使漲價也願意付；今天歐洲線運價每 TEU 已下滑到 2800 美元，但歐洲線航運期貨價 12 月已跌到 2000 美元，明年則會到 1500 美元，所以航運股趨勢往下是確定的，這些類股明年整體獲利表現會往下走。