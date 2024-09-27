140萬股民注意！00878完成第3季填息 受益人、規模雙升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-27 16:49

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國民 ETF 00878 填息了！台股連日上漲，國泰永續高股息 (00878-TW) 今 (27) 日盤中順利完成第三季填息目標，今年第三季配出史上最高 0.55 元股息刷新紀錄，140 多萬投資人已在 9/10 收到股息，此次從 8/16 除息以來，經過 30 個交易日，順利完成填息。00878 近四次配息金額呈現階梯式上漲，基金規模和受益人數節節高升。

市場專家指出，國泰 00878 指數邏輯上篩選高 EPS、大市值及 ESG 表現好的產業龍頭，才有底氣配得好；回顧近四次配息金額，從 0.35 元、0.40、0.51 元最後成長到今年第三季配息金額 0.55 元，適合投資人長抱，是退休族、存股族以及學生族群的投資首選。

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台股 9 月震盪回檔期間，投資人也持續加碼 00878，近 1 個月受益人數增加超過 3.5 萬人，持續締造國內 ETF 新紀錄。

近期台股表現強勢且站穩季線，觀察 00878 成分股，有超過 2 成的金融股，包括市值破兆的國泰金，以及股價展開強彈的中信金等，此外，AI 浪潮席捲下，00878 同樣不錯過，成分股中有 20.6% 半導體類股、電腦及周邊類股 21.96%，成分股網羅了 AI 產業鏈，如 IC 設計三巨頭聯發科、聯詠、瑞昱，伺服器方面則有廣達。市場利多消息之下，帶動 00878 規模持續擴大、熱度延燒。