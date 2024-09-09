2025年油輪仍供不應求 搭上全球航運ETF順風車降低波動風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-09 11:31

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回顧 2022 年，聯準會強升息曾引發經濟硬著陸擔憂，全球股市大幅修正、部分債市也出現雙位數跌幅。野村投信表示，觀察 3 大航運之一的油輪產業，該分類指數在 2022 年卻逆勢大漲 71.48%，並帶動持股配置約 3 成的全球航運龍頭指數在 2022 全年僅小跌 5.74%。資料顯示自 2022 年以來供不應求的油輪供需缺口，即便到 2025 年仍將存在。

野村投信指出，航運業雖與景氣循環連動大，綜觀三大航運產業 (貨櫃、散裝與油輪) 彼此之間走勢互補互利，尤其是臺灣較難觸及的油輪，對於想抓住航運股投資機會的股民，不妨透過全球化佈局，投資全球航運 ETF，在追求航運的投資機會同時也可望降低波動風險。

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俄羅斯 9/3 襲擊烏克蘭中部城鎮波塔瓦，是今年以來俄烏戰爭最慘重攻擊。俄烏戰爭已持續逾 900 日，尤以 9 月以來進入最猛烈階段，美國在 6 月擴大對俄羅斯的制裁，包含 4000 多家俄羅斯企業和個人，其中包括俄國運油船對外的運輸。根據彭博與國際能源總署 (IEA) 資料，俄國佔全球能源運輸約 11%，俄油禁運促使原油進口國家積極尋找替代供應來源，但自 2022 年以來持續存在供不應求的缺口，即便到 2025 年油輪供需缺口預期仍將存在。

資料來源：Bloomberg、IEA，彭博 2024 全球海運展望，2023/12/31

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，近期烏俄緊張局勢升溫，油輪價格波動加劇，兩國間的摩擦有進一步升級的可能，致使油輪供給面持續受阻，提供航價支持，短期內油輪有撐。另一方面，地緣政治緊繃，消彌航運供需利空，因應紅海危機，航運業者不得不繞行好望角取代蘇伊士運河，歐洲航線船舶航行時間加長須額外增加 1-2 艘船舶以維持對客戶的週班服務。此外，各主流航商運營於歐洲線 2 萬 TEU 以上的大型船舶為主，但數量有限，造成艙位供給受限。由於各國經濟緩步復甦及用油旺季來臨，預計油輪運價具有上行動能，油輪供不應求料將挹注市場寡占的能源運輸公司營收與獲利，相關航運股可望旺到 2025 年，可望成為資金避風港，投資機會值得留意。

時局即將步入第四季，00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳進表示，航運業可觀察「運量」與「運價」變化，除了進入第四季的航運傳統「運量」的旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，乃至於上述俄烏戰爭變化與秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，以及目前在美國東岸碼頭罷工事件與中東地區紅海危機等消息發展，都將牽動全球「運價」的走勢。