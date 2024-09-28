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〈熱門股〉迅得訂單能見度增並將延續 股價創新高周漲7.2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-28 12:40

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迅得董事長官錦堃(右)及副董事長王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 訂單能見度在今年第四季營收將增加且優於第三季，且在 CoWos 封裝的訂單挹注之下，2025 年第一季營收還將優於今年第四季的營收表現，迅得股價 27 日收在 141.5 元，周漲 7.2%。

迅得在配合台灣最大晶圓代工廠的前晶圓前段製程設備出貨穩定，也期待配合對其先進封裝製程設備在下半年的加速出貨，此外，在對包括台積電 (2330-TW) 專業先進 IC 封裝廠的設備採購談判也在加速中，希望能趕得上在 2024 年第四季出貨並且人帳。迅得預估，今年半導體設備占營收比重估在 35-45%。


迅得 2024 年上半年營收爲 25.23 億元，毛利率 29.41%，稅後純益 2.34 億元，年減 34.79%，每股純益爲 3.11 元。

迅得本周股價以 151 元創新天價，27 日收在 141.5 元，三大法人一周買超 1347 張，股價小幅跌破 5 日均線，如能延續量能，10 日線 135.5 元將獲支撐。

 

迅得日 K 線圖

 

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