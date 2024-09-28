藝人罹癌警訊 投保一次給付型癌症險降低治療花費

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-28 10:40

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台語歌后江蕙國慶開唱前突揭患癌、藝人方文琳也罹患食道癌，再次喚醒民眾對癌症的重視度。根據衛福部公布的 10 大死因顯示，癌症連續 42 年連蟬聯首位，死亡率前 3 名為肺癌、肝癌與大腸癌，由於罹病後需要一大筆治療費用，公勝財顧中區總監謝惠瑛提醒，透過一次給付型癌症險，除了能降低醫療支出壓力，亦能彌補罹癌後因病休養的暫時性收入缺口，宜早點規劃。

癌症一直是台灣民眾健康的頭號殺手，公勝保經鉅達事業部經理黃靖婷指出，雖然全民健保針對部分癌症用藥已提供給付，但並不全面且不一定足額，有的治療費用仍由患者或家屬自費，例如大腸癌第三代標靶藥物每 2 週施打一次、每月花費 15 萬元，健保只給付 8 次，也就是 4 個月後若癌指數未下降或癌細胞未被控制並轉移，繼續治療的花費就要由自己承擔。

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為不讓癌症治療支出成為家庭幸福絆腳石，黃靖婷建議民眾應事先做好癌症險相關規劃，降低醫藥費缺口。過去民眾投保的癌症險大多以療程型癌症險為主，是依據癌症治療的療程，例如癌症的住院、手術、化放療等相關費用作定額理賠。

然而，住院期間衍生的高額自費標靶藥物，或是昂貴新式治療方式，如細胞免疫療法,、重粒子治療等，癌症患者亦面臨門診自費標靶藥物的經濟壓力、理賠的金額可能無法完全填補治療費用；因此她建議，民眾可以規劃一次給付型的癌症險，當保戶罹癌時，即提供一整筆的保險金給付，讓保戶可以依自身療程，因應需要的負擔，相對靈活彈性。

若民眾預算充裕，可以同步規劃療程型癌症險與一次型癌症險，及重大傷病險強化癌症漫長的治療保障。預算有限者，則考量以一次型癌症險為主，因為生病初期 1、2 年通常無法正常工作，收入中斷，加上另有營養補給品等額外開銷，建議可以家庭 2 年的生活費 (包含房貸、孩子學費等) 總金額作為一次保險金的給付金額，讓這 2 年的治療生活可以安心無虞。

至於療程型癌症險的投保，因癌症是不乖的細胞，在治療過程中可能會突變、移轉，也可能產生併發症，因此在選擇保單時，應注意保單條款是否包含癌症併發症理賠；此外，有些人在治療末期會選擇住進醫院的安寧病房進行緩和醫療，也要留意保單是否針對該項予以理賠。

一次給付型癌症險 療程型癌症險 當保戶罹癌時，給付一整筆的保險金，讓保戶能依自己的需求規劃需要的療程，相對有彈性。但給付後保單也跟著終止、失去效力。 依據癌症治療的療程來理賠 包含癌症的住院、手術、化放療等等癌症相關或衍生階段性療程進行定額理賠，但可能無法完全填補治療的花費。