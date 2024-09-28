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〈熱門股〉美、中降息可望刺激鋼需 中鋼、中鴻聯袂強漲

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-28 17:00

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〈熱門股〉美、中降息可望刺激鋼需 中鋼、中鴻聯袂大漲。(鉅亨網資料照)

歐美、中國相繼降息，可望刺激消費進而帶動用鋼需求，周五在資金湧入傳產族群下，中鋼 (2002-TW) 大漲逾 6%、子公司中鴻 (2014-TW) 更以漲停作收，雙雙重返季線之上。

中鋼表示，美國及歐元區通膨持續放緩，8 月 CPI 皆降至 3 年低點，美國 FED 9 月啟動降息循環，預期年末仍有調整空間；中國大陸人民銀行同步實施寬鬆貨幣政策，都對金融市場流動性有加乘效果，有望支撐消費及投資。


中鴻則認為，鋼市已經來到最糟狀況，但在美國、中國相繼降息，讓低迷已久的鋼鐵等傳產注入活水，加上當前季節性因素逐步緩解、鋼材供需有望加速平衡，第四季傳統旺季會是關鍵過渡期、明年則可望迎來復甦。

傳產族群在資金點火下，中鋼周五盤中最高來到 23.45 元，創逾 2 個月波段高點，收盤上漲 6.2%，來到 23.1 元，周漲幅 9.2%。中鴻周五盤中攻上漲停 21.45 元，周漲 13.5%，同樣來到 2 個月新高。

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