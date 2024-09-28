〈熱門股〉美、中降息可望刺激鋼需 中鋼、中鴻聯袂強漲

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-28 17:00

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中鋼表示，美國及歐元區通膨持續放緩，8 月 CPI 皆降至 3 年低點，美國 FED 9 月啟動降息循環，預期年末仍有調整空間；中國大陸人民銀行同步實施寬鬆貨幣政策，都對金融市場流動性有加乘效果，有望支撐消費及投資。

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中鴻則認為，鋼市已經來到最糟狀況，但在美國、中國相繼降息，讓低迷已久的鋼鐵等傳產注入活水，加上當前季節性因素逐步緩解、鋼材供需有望加速平衡，第四季傳統旺季會是關鍵過渡期、明年則可望迎來復甦。