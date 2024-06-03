迅得估Q2營收持平Q1 海外PCB設廠需求下半年出貨
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 18:22
PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 今 (3) 日公布 2024 年 5 月營收爲 4 億元，月減 7.55%，年減 21.9%，累計 1-5 月營收 21.06 億元，年減 20.5%，迅得 5 月出貨設備以半導體前段設備爲主，預估 2024 年第二季大致與第一季相當。下半年應有較大的成長動能。
迅得副董事長王年清指出，台商 PCB 廠泰國設廠的設備需求最快將從 2024 年下半年起浮現，並延續到 2025 年。同時，也期待配合先進封裝製程設備在下半年的加速出貨。
除健鼎 (3044-TW) 及志超 (8213-TW) 在這波在台商 PCB 廠在中國大陸以外選擇越南設廠之外，泰國已成台 PCB 廠在中國以外最重要投資地區，除原有敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 及泰鼎 - KY (4927-TW) 之外，其他各大廠如欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW)、定穎 (3715-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、高技 (5439-TW) 、欣興 (3037-TW) 也因各方面考量加速在泰國設覓地建廠；其中華通泰國廠廠房工程進行順利，將在 6 月封頂後開始進行設備進駐。
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