迅得估Q2營收持平Q1 海外PCB設廠需求下半年出貨

PCB 及半導體設備廠迅得 ( 6438-TW ) 今 (3) 日公布 2024 年 5 月營收爲 4 億元，月減 7.55%，年減 21.9%，累計 1-5 月營收 21.06 億元，年減 20.5%，迅得 5 月出貨設備以半導體前段設備爲主，預估 2024 年第二季大致與第一季相當。下半年應有較大的成長動能。

迅得副董事長王年清指出，台商 PCB 廠泰國設廠的設備需求最快將從 2024 年下半年起浮現，並延續到 2025 年。同時，也期待配合先進封裝製程設備在下半年的加速出貨。