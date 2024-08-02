迅得7月營收4.27億元爲3個月來高點 估Q3營收持平
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-02 10:12
PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 公布 2024 年 7 月營收爲 4 .27 億元，月增 2.56%，年增 14.76%，2024 年 1-7 月營收 29.5 億元，年減 17.17%，法人預估迅得在第三季營收仍難見到來自載板及半導體先進封裝設備大單挹注，估計單季營收維持在 12-13 億元水準，與第二季及去年同期持平，只期待第四季的業績突破。
迅得 2024 年第二季的營收爲 12.5 億元，季減 1.86%，年減 22.92%。
迅得副董事長王年清指出，迅得 2024 年以來的營收下滑，主要是來自於 IC 載板廠的設備的出貨減少所致，2023 年全年迅得對 IC 載板設備的出貨金額達 25 億元，但今年預估下滑到 17-18 億元，此一不利因素恐形成對 2024 年全年營收要維持 2023 年的 58.1 億元形成重大挑戰。
台商 PCB 廠泰國設廠的設備需求最快將從 2024 年下半年起浮現，並延續到 2025 年，但業界則指出，台商的海外設廠新訂單的數量及利潤率都不好，主要是來自中國大陸設備廠的低價搶單干擾，
而目前迅得在配合台灣最大晶圓代工廠的前晶圓前段製程設備出貨穩定，也期待配合對其先進封裝製程設備在下半年的加速出貨，此外，在對包括台積電 (2330-TW) 專業先進 IC 封裝廠的設備採購談判也在加速中，希望能趕得上在 2024 年第四季出貨並且人帳。
迅得 2024 年第一季營收 12.73 億元，毛利率 30.81%，稅後純益 1.47 億元，每股純益 1.95 元。
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