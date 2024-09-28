新新併啟動、景氣轉亮「熱絡」紅燈、SCFI暴跌近10% 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-28 10:28

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新新併啟動，並決戰 10 月 9 日股臨會，新光金董事長魏寶生表示，有信心收取委託書超標，且台新人壽加入新壽後，可挹注 RBC 提升約 10%；外銷訂單受惠 AI 需求暢旺，連 6 紅；SCFI 再暴跌近 10%，為連續 6 周下跌，以下為本周大事回顧：

〈新新併啟動〉魏寶生：有信心收取委託書超標 喊話員工全數留下

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新新併決戰 10/9 股臨會，對於近期委託書大戰，新光金 (2888-TW) 董事長魏寶生周三 (25 日) 表示，近期有與外資溝通說明合併後的綜效，有信心最終能達標、超標，並向員工喊話希望全數留下來，保障「三年留用、一體適用」；此外，對於大股東林伯翰連日指控，魏寶生今天大動肝火，直言自己與同仁都受到不小屈辱。

此外，台新人壽加入新壽後，預估可挹注 RBC 提升約 10%，未來接軌將是如虎添翼；銀行方面，兩家客戶重疊度不到 2 成，且台新在消金、財管、國際化更具優勢，合併後互補性很高，之後金控增資也會比現在狀況更容易許多。

8 月景氣燈號又亮「熱絡」紅燈 39 分創近 3 年新高 領先及同時指標續升

國發會今天 (27）日公布 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分，繼 7 月的下跌轉為較上月增加 4 分，並創下 34 個月來新高，燈號轉為代表景氣「熱絡」的紅燈。經濟統計處指出，因領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣「持續成長」。

〈外銷訂單〉AI 拉動連 6 紅！8 月外銷訂單年增 9.1% 近 8 成廠商看好 9 月

經濟部統計處周二 (24 日) 公布 8 月外銷訂單統計達 502.2 億美元，受惠 AI、高效能運算及雲端產業等需求持續，以及消費性電子新品備貨效應，金額為歷年同月第 3 高，年增 9.1%，且寫連續 6 個月正成長紀錄；總計今年前 8 月外銷訂單 3751.1 億美元，年增 3.5%。對 9 月看法，76.2% 廠商預期 9 月份接單接單將較 8 月份增加或持平。

〈航運指數〉SCFI 再暴跌近 10% 四大航線運價全面挫

上海航交所周五 (27 日) 公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再重挫 231.16 點至 2135.08 點，跌幅高達 9.77%，為連續第 6 周下跌，四大長程航線運價全面重挫，平均跌幅在 10% 上下；由於 9 月以來 SCFI 跌幅近 30%，市場關注，10 月 1 日起美東碼頭罷工的可能性高，是否有助運價止跌。

力積電與塔塔 12 吋晶圓廠合作定案 投資額達 110 億美元

力積電 (6770-TW) 周四 (26 日) 宣布，與印度塔塔電子 (Tata Electronics) 於新德里簽訂雙方合作最終協議 (Definitive Agreement)，力積電將協助塔塔電子於印度古吉拉特邦 (Gujarat) 多雷拉 (Dholera) 建設全印度第一座 12 吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工。

〈房產〉央行重手打炒房有感 信義房屋調查：看漲房市比例腰斬

信義房屋 (9940-TW) 針對官網使用者進行 2024 第四季的購屋意向調查，調查期間為台灣央行的第七波選擇性信用管制措施實施之際，調查結果顯示央行從喝完咖啡到第七波管制措施以來，民眾對於房價樂觀情緒大幅消退，從上一季最熱 56% 看漲房價，到近期一口氣腰斬，剩下 26% 看漲房價。

〈房產〉央行出手打房重 台經院：資金緊縮趨勢短期難解