〈新新併啟動〉魏寶生：有信心收取委託書超標 喊話員工全數留下

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 19:51

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新新併力拚 10/9 臨股會闖關，對於近期委託書大戰，新光金 (2888-TW) 董事長魏寶生今 (25) 日表示，近期有與外資溝通說明合併後的綜效，有信心最終能達標、超標，並向員工喊話希望全數留下來，保障「三年留用、一體適用」；此外，對於大股東林伯翰連日指控，魏寶生今天大動肝火，直言自己與同仁都受到不小屈辱。

新光金委託書大戰正如火如荼進行中，魏寶生表示，近期在與外資溝通時，竟發現有非新光金股東的外資，在外資圈散布消息，呼籲投票反對台新新光金控合併。因此，他寫了一封給外資的英文信做出澄清，更氣憤直指「他們只是一個國外機構，憑什麼跟我的股東說不要投新新併」。

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媒體關切，新光金經營層近日與外資溝通狀況，是否有明確表態支持或反對新新併？新光金總經理陳恩光說明，有邀請一些重要外資股東進行電話會議，他們非常關心流程，尤其重視合併綜效，此外，對外界的干擾因素有些不清楚的地方，也有來問經營層說法。

陳恩光說，外資相當重視過程是否有透明公正，不論是對主管機關、投資人、員工、客戶，都要做到完全的透明公正，「他們最不喜歡小道消息」，希望一切都有所依據，我們也解釋，新新併起源是從 2 年前開始評估，過程中保持緊密、開放的溝通，也都公開透明，並沒有出乎意外的狀況。

魏寶生透露，新光金總經理陳恩光即將率人壽、投信、銀行團隊，前往香港 HSBC 拜訪，洽談集團合作跨售事宜，未來將不再只是內部跨售，之後還要到越南、日本，自己與團隊每天努力改善新光金體質，卻不斷遭到大股東批評。

對於員工保障問題，魏寶生表示，希望大家都留下來，新光絕對沒問題，以人壽來說，台新較小、新光較大，未來台新人壽員工加入新光團隊時，可自由選擇僱傭制或承攬制。