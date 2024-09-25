〈新新併啟動〉魏寶生：壽險、銀行合體互補性高 增資接軌如虎添翼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 22:23

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新新併力拚 10/9 臨股會闖關，市場關切壽險未來增資、財務體質及接軌狀況，新光金 (2888-TW) 董事長魏寶生今 (25) 日表示，台新人壽加入新壽後，預估可挹注 RBC 提升約 10%，未來接軌將是如虎添翼；銀行方面，兩家客戶重疊度不到 2 成，且台新在消金、財管、國際化更具優勢，合併後互補性很高，未來金控增資也會比現在狀況更容易許多。

就新光人壽現況而言，魏寶生表示，過去一年，增資始終是困擾的問題，8 月以後可能還有這個問題，不過，6 月底 RBC 已經回到 200% 以上，距離 250% 還有很多努力空間，未來肯定還是需要增資，今年也還有 5 億的發債額度，要在額度允許範圍內發行次債，先不要讓股東拿錢出來，即便要現增，價格也一定是對股東有利。

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至於新新併後，新光人壽增資能力會更好嗎？魏寶生說明，目前新光人壽貢獻金控約 70%，合併後還有 50%，是重要的子公司，新光銀行、元富證券併入後上繳盈餘肯定更多，將讓新壽增資更有能力。

魏寶生指出，台新人壽前身是保德信，以銷售保障型商品為主，有利 RBC 累積，新光人壽招牌、名稱不變，加進台新人壽，對於未來接軌肯定是如虎添翼。

根據新光金內部估算，與台新人壽合併後，預估可助新光人壽 RBC 提高約 10%，接軌持正向看待，至於 ICS 方面，因台新人壽沒有高利率保單的包袱，保單很優質，即便沒有金管會的過渡措施，台新人壽自己接軌 ICS 就可以過關，合併後可讓新光人壽 ICS 維持在 100% 以上。

魏寶生坦言，過去一年，新光人壽在銀行通路銷售很辛苦並落後，理由主要有二，一是過去負面消息太多，二是 RBC 沒有達標，許多銀行如八大公股行庫都不願意上架，因此，在銀行通路上，業績不斷衰退，這是很現實的，但有幾家銀行還是相當支持，其中 1 家就是台新，他們都相當熟悉新光的保險產品，這將是合併後很好的即戰力。

至於銀行、證券子公司方面，新光金總經理陳恩光補充說明，經過盡職調查 (DD)，新光銀行客戶集中在國內中小企業，台新銀行大企金客戶較多、額度不少，2 家銀行客戶重疊度不到 2 成，且台新國際化走得滿前面，包括東北亞、香港、東南亞等都有據點，比新光廣泛得多，雙方互補性在各個子公司都有，此外，台新銀行在消金及財管都做得很好，待客戶基礎擴大後，可望產生很大的綜效。

至於新新併後壽險財務狀況，新光人壽資深副總林漢維表示，新光金以人壽為主，新壽好的時候金控就好、新壽不好金控就不好，此時要金控挹注資金不是很容易，若能夠跟互補公司合併，衡平財務結構下，增資會比現在狀況容易許多。