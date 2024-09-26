〈新新併啟動〉台新李鎮宇：躋身金控前段班 PB向上比價空間可期
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 22:07
台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 併購案正進行委託書徵求大戰，將在 10/9 股臨會闖關，台新投顧副董事長李鎮宇今 (26) 日以分析師、國際角度分析，兩家合併後，資產市值規模將躋身金控前段班，業務互補發揮 1+1>2 的綜效，此外，PBR(股價淨值比) 將有向上比價的空間。
李鎮宇指出，他個人跟新光人壽的接觸經驗是，其實他們都是很有才華，市場的判讀也很精確，之前發生購買宏達電虧損 60 億元，其實最主要的原因在於管理階層不當干預。
不過，今年新經營團隊進駐新光後，獲利能力就大幅改善，顯見金融業最重要的資產還是人才，李鎮宇強調，台新新光系出同門，合併後大家團結一致，一定能創造極大的綜效。
李鎮宇進一步指出，台灣的銀行業很零碎，全球百大銀行調查，台灣沒有一家銀行擠進前百大，相較其他國家，日本有 8 家、韓國 6 家、新加坡 3 家，所以，台灣金融市場能見度有限。
李鎮宇說，目前台灣 14 家金控的評價也很兩極化，前段班的四大金控平均 P/B Ratio 大約是 1.5 倍，且前四大 PB 都差不多，也沒有第一 (1.51) 會比第四 (1.7) 高的道理。
其他的金控平均 P/B Ratio 卻只有約 1.1 倍，也就是說，未來若是台新金和新光金順利合併，除了資產和市值規模將擠入前段班外，隨著業務互補發揮 1+1 大於 2 的合併綜效，PB 將有向上比價的空間，股價的想像空間會最大，對於小股東將是最好的選擇。
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