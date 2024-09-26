〈新新併啟動〉台新李鎮宇：躋身金控前段班 PB向上比價空間可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 22:07

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李鎮宇指出，他個人跟新光人壽的接觸經驗是，其實他們都是很有才華，市場的判讀也很精確，之前發生購買宏達電虧損 60 億元，其實最主要的原因在於管理階層不當干預。

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不過，今年新經營團隊進駐新光後，獲利能力就大幅改善，顯見金融業最重要的資產還是人才，李鎮宇強調，台新新光系出同門，合併後大家團結一致，一定能創造極大的綜效。

李鎮宇進一步指出，台灣的銀行業很零碎，全球百大銀行調查，台灣沒有一家銀行擠進前百大，相較其他國家，日本有 8 家、韓國 6 家、新加坡 3 家，所以，台灣金融市場能見度有限。

李鎮宇說，目前台灣 14 家金控的評價也很兩極化，前段班的四大金控平均 P/B Ratio 大約是 1.5 倍，且前四大 PB 都差不多，也沒有第一 (1.51) 會比第四 (1.7) 高的道理。