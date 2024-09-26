〈新新併啟動〉外資機構出具報告贊成 台新金總座：股臨會信心滿滿

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 21:47

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新新併委託書大戰持續進行中，台新金 (2887-TW) 總經理林維俊目前人正在歐洲進行 Road Show，他今 (26) 日表示，國外機構 ISS 出具研究報告，建議贊成台新金及新光金合併案，另一家 GL 也贊成台新金合併案，對於股臨會過關從有信心到信心滿滿，目前來看，外資看法都是持正面態度，樂見台新新光躋身一流金控，銀行、證券、保險將會有更好的平衡發展。

林維俊指出，ISS 甫發出報告，建議股東於台新以及新光 10/9 的股臨會上投票贊成合併，ISS 並於報告中指出這個合併案具有策略價值、估值合理，並期待整合雙方資源提升競爭力。交易完成並順利整合後，將可大幅提升公司表現，進而提升股東價值。GL 出具報告也對台新表示贊成，新光報告尚未出爐，照理說也有所期待。

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若從新光金股東角度來看，林維俊說，外資也會擔心，新光如果不接受合併，自己單飛的風險較大，包括利率、匯率、股市等各種市場動向，對獲利狀況都有很大的影響，未來元富證券、新光銀行產生的獲利能不能抵禦風險，外資存有疑慮，這是相當現實的評估。

若新光與台新合併，對新光而言，也能消彌到一些接軌、未來經營的不確定風險，可以透過兄弟公司來支持增資，比起單打獨鬥，合併的未來會更好。

對於目前委託書徵求狀況，林維俊表示，出國前掌握狀況都滿順利的，甚至比去年狀況還要好，不過，近來台灣天候不佳，進度可能稍微慢下來，但狀況依舊不錯、問題不大。