數發部長黃彥男出席自由線上聯盟部長級會議 共促全球人工智慧治理

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 19:04

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數位發展部部長黃彥男日前赴美參與多場國際會議，聚焦人工智慧（AI）治理議題，展現台灣在全球數位領域的影響力。

黃彥男於 9 月 23 日出席自由線上聯盟（FOC）部長級會議，與各國代表探討以人權為基礎的全球 AI 治理框架。美國國務卿布林肯在會中特別提及台灣成為 FOC 觀察員，凸顯我國在數位人權領域的重要性。

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黃彥男在會中強調，AI 發展應重視問責機制、透明度、公平性、隱私及安全性等道德保障，呼籲各國合作應對 AI 潛在風險。

此行期間，黃部長亦出席 Google 舉辦的 AI 全球發展餐會，與國際專家討論 AI 在氣候變遷、教育和公衛領域的創新應用。他表示，台灣致力確保科技進步符合道德和社會責任，積極參與全球科技合作。