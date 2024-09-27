數發部長黃彥男出席自由線上聯盟部長級會議 共促全球人工智慧治理
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 19:04
數位發展部部長黃彥男日前赴美參與多場國際會議，聚焦人工智慧（AI）治理議題，展現台灣在全球數位領域的影響力。
黃彥男於 9 月 23 日出席自由線上聯盟（FOC）部長級會議，與各國代表探討以人權為基礎的全球 AI 治理框架。美國國務卿布林肯在會中特別提及台灣成為 FOC 觀察員，凸顯我國在數位人權領域的重要性。
黃彥男在會中強調，AI 發展應重視問責機制、透明度、公平性、隱私及安全性等道德保障，呼籲各國合作應對 AI 潛在風險。
此行期間，黃部長亦出席 Google 舉辦的 AI 全球發展餐會，與國際專家討論 AI 在氣候變遷、教育和公衛領域的創新應用。他表示，台灣致力確保科技進步符合道德和社會責任，積極參與全球科技合作。
數發部指出，此次美國行程涵蓋 AI、衛星通訊、雲端資料中心與資安等議題，不僅強化台美數位領域合作，也展現台灣在 AI 及數位科技的實力。未來將持續推動國際合作，在產業轉型同時，確保科技發展滿足人權、道德、透明、安全及隱私保護等期待。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 數發部開放充電站即時資訊 助力電動車普及與綠能發展
- 數發部攜手電信業者緊急通訊演練 年底前設773 個非同步衛星終端設備
- 數發部祭出反詐新規 網路平台須強化託播實名制及廣告監管
- 數發部林宜敬：AI浪潮已成進行式 台灣必須持續保持競爭力
下一篇