數發部攜手電信業者緊急通訊演練 年底前設773 個非同步衛星終端設備

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-20 12:14

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數位發展部今 (20) 日與消防署及三大電信業者合作，配合「113 年國家防災日大規模震災救災動員演練」活動，展示緊急通訊系統的應用。總統賴清德在數發部次長闕河鳴陪同下，親自視導整個演練過程。

演練模擬大規模災害導致部分通訊網路癱瘓的情況。在這種情況下，災區前進指揮所可透過非同步軌道衛星及「公共安全與救難應變」(PPDR) 多重通訊系統，與應變中心保持聯繫，有效掌控災情並協調救災資源。

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數發部表示，除東南沙地區外，目前臺灣本島和離島地區皆可接收非同步軌道衛星緊急應變網路訊號，可順暢使用即時通訊和線上會議等網路服務。該部計劃於今年底完成 773 個非同步衛星終端設備的設置，以備未來緊急災難發生時使用。

為進一步強化災區現場通訊能力，數發部參考美韓經驗，協助消防署驗證「PPDR 通訊系統」，通過政府主導設置核心網路介接電信業者現有基地臺，在重大災難時可將部分行動網路資源調撥給救災單位使用，確保消防、警政人員的高品質雙向影音通訊。

數發部計劃今年底在嘉義縣、臺南市及高雄市介接三大電信業者 12 座基地臺，明年擴增至六縣市 24 座基地臺，以驗證緊急狀況下的救災通訊優先權。