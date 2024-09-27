默克攜手西門子 擴大智慧製造領域合作

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-27 16:46

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默克 (Merck) 今 (27) 日宣布，將與西門子進一步深化合作，擴大雙方於智慧製造 (Smartfacturing) 領域的合作，並制定未來的發展計劃，未來西門子將成為默克在智慧製造技術方面的全球首選供應商和策略合作夥伴，為默克旗下三大事業體的數位轉型項目奠定基礎。

西門子數位產業執行長暨董事會成員 Cedrik Neike，以及默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼 (Kai Beckmann) 今日簽署一份合作備忘錄 (MoU)。

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Cedrik Neike 表示，醫療保健、生命科學和電子科技是改善生活和創造更永續未來的核心。透過結合默克在重要領域的專業知識與西門子領先的軟硬體技術，能夠促使傳統大規模生產轉型為模組化製造，不僅能節省時間，還能大幅提升靈活性。簽署此份合作備忘錄的目標，是為未來的生產模式建立新的全球標準。雙方合作歷程超過 145 年，充分展現雙方不僅僅是合作夥伴，更是共同塑造未來的長期盟友。

凱．貝克曼也強調雙方夥伴關係的重要性，指出公司目標是加速並以更具成本效益的方式將新產品推向市場，同時更專注於永續發展。智慧製造對於實現這一目標至關重要，西門子則是公司這段旅程的理想夥伴，其在該領域擁有的深厚專業知識，加上與默克超過一世紀的合作經驗，能夠快速落實並推動公司願景。

默克正積極推動數位轉型計畫，其重點在於製造領域的數位升級、智慧製造。此次合作備忘錄引進中央管控架構以簡化決策流程，並建立合約框架以加速合作協議的進展，為開拓新商機及推動產業領先的創新能力奠定基礎。

西門子的 Xcelerator 平台是這次合作的核心，它將為默克提供先進的軟硬體解決方案，助力數位轉型。其中一個關鍵要素是基於「即插即用」(plug & produce) 原則的模組化生產，這種方式使得各流程模組能夠靈活地添加、移除或重新配置，縮短產品上市時間，降低投資成本，並減少碳排放。此次合作致力於推動創新、簡化複雜性，並為雙方帶來成長機會。