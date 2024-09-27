國銀連9年對美國曝險最多 曝險額逾5.5兆元創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-27 18:46

‌



中央銀行今 (28) 日公布 6 月底本國銀行國家風險統計，美國連 36 個季度蟬聯國銀最大曝險國，曝險金額也較上季續增 36.97 億美元至 1753.19 億美元 (約新台幣 5.55 兆元)，續創歷史新高。

央行說明，國銀對美國曝險增加，主要是因對美國市場積極投資，並投資政府債券所致，占國銀曝險額比重達 29.89%。

‌



另一方面，由於廠商由中國外移至東南亞國家，使銀行資金拆存和放款減少，再加上人民幣貶值，也反映在國銀對中國曝險持續下滑，第二季僅 462.58 億美元，季減 2.52 億美元，連 2 個季度下滑，占比 7.89% 也續創新低。

央行說明，從 2015 年 9 月起，國銀對美國曝險即超越中國，目前對美中的曝險差距已達 1290 億美元，是歷年最大。

截至第二季底，國銀曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國、法國，共 4339.85 億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額 74%。

對於法國首度躍升為國銀十大曝險國，央行說明，主要是因對其投資金融債有增加，且有部分是銀行間的拆存。