穆迪：無論誰入主白宮 美國財政都將惡化

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-25 13:40

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評級機構穆迪表示，由於政治兩極化，未來美國無論何人當選總統，都將很難就減輕國家債務負擔所需的步驟進行談判，美國的財政健康狀況預計將進一步惡化。

穆迪在周二 (24 日) 發表的報告中說，在 11 月 5 日總統選舉後，美國的主權財政狀況可能繼續惡化。

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報告稱，「新一屆美國政府將面臨不斷惡化的財政前景，因為債務負擔能力下降將逐漸削弱美國的財政實力。」

報告認為，如果缺乏能夠遏制這些趨勢並幫助限制財政赤字的政策措施，不斷惡化的財政實力，將對美國主權信用狀況帶來壓力。

穆迪於 2023 年 11 月將其美國 3A 信用評級的前景從「穩定」下調至「負面」，但仍是全球三大評等機構中，唯一給予美國主權信用評等最高 3A 級的機構。惠譽於 2023 年 8 月將美國主權信用評等從 AAA 下調至 AA+，而標準普爾自 2011 年以來一直維持 AA + 評等。

穆迪表示，預計未來 5 年，美國政府每年的財政赤字將達到國內生產毛額 (GDP) 的 7% 左右，到 2034 年赤字可能升至 9%，這將使債務負擔達到 GDP 的 130%，高於去年的 97%。

穆迪警告：「如果不採取有意義的政策措施來減少財政赤字，控制為填補赤字而不斷增加的新借貸，並減緩利息支出的成長，美國的財政實力將大幅減弱。 」

報告補充稱，如果不採取政策行動糾正方向，這些債務動態將變得更加不可持續，並且與 3A 評級不一致。