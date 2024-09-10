日月光投控8月營收529億元 寫九個月來新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 20:34
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (10) 日公布 8 月營收 529.3 億元，月增 2.6%，年增 1.3%，累計前 8 月營收 3,775.7 億元，年增 2.7%；受惠 AI 晶片需求強勁，先進封測產能滿載，推升日月光投控 8 月營收寫下九個月來新高，也改寫同期次高。
日月光投控 8 月封測及材料營收 291.75 億元，月增 6.3%、年增 2.4%。
日月光近期積極布局先進封裝，日前通過斥資新台幣 52.63 億元購入 K18 廠房，主要設置晶圓凸塊封裝和覆晶封装製程之生產線，除擴充先進封裝之生產量能外，也將以最佳產能配置，提升公司在第一園區封裝及測試一元化服務效能，強化整體營運。
此外，日月光也全面導入 AI 協助強化公司營運，運用 AI 提升員工生產和開發效率，並加速關燈工廠的智慧化腳步，目前公司已有 56 座完全自動化的無人工廠持續運作，因應客戶每天 24 小時的龐大封裝及測試量要求。
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