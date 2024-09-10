日月光投控8月營收529億元 寫九個月來新高

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日月光近期積極布局先進封裝，日前通過斥資 新台幣 52.63 億元購入 K18 廠房，主要設置晶圓凸塊封裝和覆晶封装製程之生產線，除擴充先進封裝之生產量能外，也將以最佳產能配置，提升公司在第一園區封裝及測試一元化服務效能，強化整體營運。

此外，日月光也全面導入 AI 協助強化公司營運，運用 AI 提升員工生產和開發效率，並加速關燈工廠的智慧化腳步，目前公司已有 56 座完全自動化的無人工廠持續運作，因應客戶每天 24 小時的龐大封裝及測試量要求。