日月光投控斥18.93億元 取得馬來西亞廠務工程

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-28 18:51

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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (28) 日代子公司 Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd. 公告，斥 18.93 億元取得廠務工程，主要用於生產及營運。

日月光投控旗下日月光與矽品，近年皆積極擴充馬來西亞產能，其中，矽品在檳城州桂花城科技園區 (Bandar Cassia Technology Park) 的工廠在今年 5 月底舉行動土禮，預計將投資馬來西亞幣 60 億元，約當 12.74 億美元，投入先進封裝、測試技術與解決方案。

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日月光方面，檳城四廠與參觀中心在今年 1 月正式啟用，主要生產產品以銅片橋接 (Copper clip) 和影像感測器 (CIS) 封裝量產線為主，也同時布局先進封裝產品。