拋金潮！民眾捧金變現救房 銀樓賺飽「富」樂退 石文信：金價上看每錢12000

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-29 14:10

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上週國際金價上周連續 4 個交易日頻創歷史新高，銀樓賣出也寫下每錢新台幣 10650 元的新天價！銀樓業者表示，黃金這波急漲，不僅讓許多民眾因央行限貸令波及，急急捧金變現來繳 7 位數房貸，也讓幾家銀樓同業趁機「富」樂退，看好黃金續走多頭，估明年國際金價漲到每盎司 2800 美元；銀樓賣出價更會飆到每錢新台幣 12000 元。

黃金價格上週四 (26) 日一度觸及歷史高價 2685.42 美元，在週五小幅回檔，這一季寫下 2016 年來的最大單季漲幅，自今年 1 月的 9 個月黃金上漲 28%，也寫下 14 年來同期最高漲幅。台灣銀樓公會的黃金賣出價，自 25 日飆到每錢新台幣 10650 元天價後，27 日已小幅回檔至 10500 元。

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台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，和之前比，這一波黃金漲勢特別猛，觀察指標為近一週的黃金 ETF 出現大筆淨流入，高達 1.6 億美元，顯示在諸多助漲因素推升下，投資人普遍看多，對黃金後市抱持信心，呈現正向的中長期買盤。

觀察國際市場，石文信認為，金價這一波上攻，主要受中東戰爭的地緣政治因素影響，避險買盤湧現，與美聯準會降息 2 碼無直接相關，因 Fed 降息的預期心理早已發酵，這在之前的漲勢早已充份反應過，且這一波漲勢又急又猛，上升曲線陡俏，連續幾個交易衝衝衝，簡直「上檔無壓」，短期還看不到天花板。

石文信指出，除地緣政治因素，各國央行持續加碼買進黃金，尤其中國、俄羅斯等的大舉購入，都推升黃金上漲力道。目前國際金價約在每盎司 2650 美元，但需觀察兩週後美國經濟數據是否有支撐，他推估年底前黃金會漲至 2700 美元的區間，若 Fed 在 11 月降息，2700 的心理關卡會更早突破，他並看好金價明年會上到 2800 美元；銀樓的賣出價會挑戰每錢新台幣 12000 元的歷史高點。

此外，近來許多客人抱著金飾前來銀樓變現，石文信說，許多原本是長期持有、不急著出售的老客人，這回所拋售的黃金部位，都是動輒 7 位數以上的大筆金額，他好奇一問，才知是受央行「限貸令」波及，房貸成數不足、擔心違約而急於變現補足貸款來「救房」；也有正逢交屋潮，需要拋金換現。

對此，石文信說明，台灣銀樓經營多為家族型態的個體戶，和中國、香港的集團式珠寶店不同，近來的確有幾家銀樓歇業，原因有二，一是經營數十年的銀樓，店主多上了年紀，下一代無接棒意願，本就想退休；二是自去年至今金價漲勢誘人，讓店家也樂得「逢高出脫」，把握機會退休，應該說，這一波是銀樓老板的拋金潮或退休潮。

這些經營已二、三十年的銀樓在當年進價的金價成本較低，若以如今每錢 10600 元的價格全部拋售，利潤相當可觀。石文信笑說：「這一波，讓他們至少賺了 15 倍以上！」隨著金價不斷上揚，傳統銀樓因「見好就收」的退休潮、拋金潮，也跟著推波助瀾。