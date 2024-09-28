〈貴金屬盤後〉8年來最強單季表現！連4日創歷史新高後 黃金跌1%休息

鉅亨網編譯許家華 2024-09-28 06:44

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黃金價格周五 (27 日) 迎來 8 年多以來最好的季度表現，隨著美國降息增強不孳息的黃金投資吸引力，黃金價格近日交易屢創歷史新高。

現貨黃金下跌 1%，至每盎司 2643.88 美元，此前已連續 4 個交易日創下歷史新高。周四市場觸及歷史性的 2685.42 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.9%，至每盎司 2668.1 美元。

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作為對抗地緣政治和經濟不確定性的傳統對沖工具，黃金本季上漲約 14%，為 2016 年第一季以來最大季增幅，今年迄今上漲約 28%，為 14 年來的最高漲幅。

美聯準會 (Fed) 上周降息 2 碼後，市場押注未來還會進一步降息，因此投機性需求已將黃金推至「超賣」技術水準。即便如此，一些銀行預計金價可能會上漲至 3000 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「今年很有可能達到每盎司 3000 美元的水準，因為有很多因素可能會刺激市場，例如中東和平談判可能破裂、勞動市場可能繼續惡化，Fed 可能再降息 50 個基點，中國可能會增加更多刺激措施...... 這些因素將支撐黃金市場。」

然而，金價狂漲也挫傷了中國和印度等頂級消費者的實體需求，其中一些本周收手不買，反而趁價格好出賣其所持有的資產。

以實體金屬為支撐的黃金 ETF (需求的關鍵支柱) 上周出現適度的淨流入，但尚未完全推動金價上漲，儘管分析師預計未來幾個月 ETF 的活動將會更多。

世界黃金協會高級市場策略師 John Reade 表示，市場的投機活動，尤其是美國期貨的投機活動，一直在推動黃金漲勢，但若要保持價格或進一步攀升，還需要西方投資者更強烈的興趣。 ETF 的適度流入是一個良好的開端，但經濟不確定性仍然存在。

受惠於黃金漲勢，白銀價格也飆升，但一些分析師警告，白銀的漲勢可能會消退。

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