資金重回黃金ETF！黃金牛市可延續至2025年

鉅亨網編譯許家華 2024-09-25 07:50

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由於資金大量流入黃金 ETF，且全球主要央行預計進一步降息 (包括美聯準會)，各大投行預期黃金創紀錄的價格漲勢將延續至 2025 年。

摩根大通分析師表示：「過去兩年，來自中國和中央銀行的強勁實物需求支撐了黃金價格，但投資者的資金流入，尤其是以零售為主的 ETF 增長，將是未來黃金能否持續上漲的關鍵。」

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今年迄今，黃金每盎司上漲近 570 美元，漲幅超過 27%，預計將創下 2010 年以來的最大年度漲幅，可謂 2024 年最出色的資產之一。周二黃金更觸及每盎司 2639.95 美元的歷史新高，且今年迄今已多次創下歷史新高。

瑞銀分析師上個月報告指出：「儘管今年多次觸及新高且跑贏主要股指，但黃金未來 6 至 12 個月內還有更大的上漲空間，其關鍵因素包括大量資金重新流入 ETF，這是自 2022 年 4 月以來一直未見的情況。」

美聯準會上周以降息 2 碼 (50 個基點) 啟動寬鬆週期，並預計今年年底前再降息 2 碼，明年一整年再降息 100 個基點。

在低利率環境和地緣政治動盪期間，不孳息的黃金通常是首選投資。分析師稱，11 月 5 日的美國總統大選也可能進一步提振金價，因為潛在的市場波動可能會促使投資人轉向避險黃金。

以下是最新的經紀公司對 2024 年和 2025 年黃金價格的預測（以每盎司美元計）：

經紀公司 / 機構 2024 年價格預測 2025 年價格預測 Commerzbank* $2,600 $2,600 ANZ* $2,394 $2,805 Macquarie $2,339 $2,463 Goldman Sachs - $2,700 UBS - $2,700 BofA $2,365 $2,750 摩根大通 $2,398 $2,775 Citi Research $2,360 $2,875