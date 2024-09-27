幣安創辦人趙長鵬今將在美獲釋 美媒分析出獄後三大動向

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-27 12:11

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全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬將在美國時間週五 (27 日) 出獄，外界預測趙長鵬獲釋後將回到杜拜與家人團聚，但他的麻煩可能還沒結束，美國證交會 (SEC) 近日再次向幣安提出訴訟。

今年 4 月 30 日，趙長鵬因違反美國反洗錢法被判 4 個月徒刑，根據聯邦調查局 (FBI) 消息，這位美國聯邦監獄史上最富有的罪犯將於周日 (29 日) 獲釋，但因釋放日期適逢週末，囚犯會提前離開監獄。

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趙長鵬出獄後第一個去處可能是杜拜或巴黎，他的孩子與他們的母親何一住在一起，何一是趙長鵬曾經的戀人，也是幣安共同創辦人。

趙長鵬在出獄後可能會決定花更多時間陪伴家人，包括他的妹妹、兒子和母親，以此來彌補失去的時間。他們在今年春天的判決中曾出庭為他作證辯護。

家人的支持與説明成功說服了法官，讓趙長鵬獲得一些人認為過於寬鬆的五個月刑期，法官也提到趙長鵬「對全球慈善活動的非凡承諾和奉獻」。

不過，目前趙長鵬尚未將這些慈善承諾轉化為具體行動。他在入獄前發起了一個名為「Giggle Academy」專案，旨在為全世界的兒童創造免費、有趣且易於使用的學習工具。

目前，Giggle Academy 只是一個網站。考量到趙長鵬近況並不奇怪，未來數月關於 Giggle Academy 的更多細節或將逐漸出現。