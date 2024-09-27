幣安創辦人趙長鵬今將在美獲釋 美媒分析出獄後三大動向
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-27 12:11
全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬將在美國時間週五 (27 日) 出獄，外界預測趙長鵬獲釋後將回到杜拜與家人團聚，但他的麻煩可能還沒結束，美國證交會 (SEC) 近日再次向幣安提出訴訟。
今年 4 月 30 日，趙長鵬因違反美國反洗錢法被判 4 個月徒刑，根據聯邦調查局 (FBI) 消息，這位美國聯邦監獄史上最富有的罪犯將於周日 (29 日) 獲釋，但因釋放日期適逢週末，囚犯會提前離開監獄。
趙長鵬出獄後第一個去處可能是杜拜或巴黎，他的孩子與他們的母親何一住在一起，何一是趙長鵬曾經的戀人，也是幣安共同創辦人。
趙長鵬在出獄後可能會決定花更多時間陪伴家人，包括他的妹妹、兒子和母親，以此來彌補失去的時間。他們在今年春天的判決中曾出庭為他作證辯護。
家人的支持與説明成功說服了法官，讓趙長鵬獲得一些人認為過於寬鬆的五個月刑期，法官也提到趙長鵬「對全球慈善活動的非凡承諾和奉獻」。
不過，目前趙長鵬尚未將這些慈善承諾轉化為具體行動。他在入獄前發起了一個名為「Giggle Academy」專案，旨在為全世界的兒童創造免費、有趣且易於使用的學習工具。
目前，Giggle Academy 只是一個網站。考量到趙長鵬近況並不奇怪，未來數月關於 Giggle Academy 的更多細節或將逐漸出現。
除家庭和慈善事業外，重獲自由的趙長鵬可能會把注意力繼續投入讓他賺翻的加密貨幣產業。
然而，在加密貨幣領域，趙長鵬面臨著一個重大難題，因根據刑事和解協定，他必須辭去幣安首席執行官一職，並遠離涉及公司的任何「日常」活動。 同時，和解協定還要求幣安接受美國政府指定的兩名外部監督員來確保合規經營。
此外，上月中還有 3 名投資人對幣安及趙長鵬提出訴訟，指控幣安及趙長鵬未能保障用戶資金的安全，讓被竊資金得以透過交易所洗白。
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