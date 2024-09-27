漲破6.5萬！研究：過去11年比特幣跟全球流動性高度相關 超越黃金與股票

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-27 11:23

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比特幣 (BTC) 昨 (24) 日晚間漲破 6.5 萬美元大關，觸及近兩個月新高，而最新數據顯示，這個全球最大加密貨幣在全球流動相關性超越黃金和股票，且多年來比特幣跟全球流動性表現出很強的相關性，當流動性擴大，加密貨幣資產通常會漲，反之則會修正。

根據創投機構 Lyn Alden 近來公布的研究報告，比特幣在 83% 時間裡跟全球流動性保持同步，超過所有其他主要資產類別，這種同步現象使得比特幣成為「最純粹的流動性晴雨錶」。

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報告顯示，2013 年 5 月至 2024 年 7 月期間，比特幣價格與全球流動性的相關性為 0.94，顯示出非常強的正相關關係，但在較短時間內相關性減弱，12 個月滾動的平均相關性為 0.51，6 個月滾動的平均相關性為 0.36。

值得注意的是，分析中使用的流動性衡量標準是 M2 供應量，它衡量的是全球貨幣供應量。相較於其他資產，在滾動的 12 個月期間，比特幣與全球流動性的平均相關性最高，緊隨其後的是黃金，股票指數次之，而債券指數的相關性最低。

在 83% 的 12 個月週期和 74% 的 6 個月週期中，比特幣走勢與全球流動性方向一致，這種一致性優於報告分析的其他傳統資產。

不過，在重大產業事件或極端市場條件下，比特幣與流動性的相關性恐遭打破，像是 Mt.Gox 駭客攻擊事件和 TerraLuna 倒閉。

此外，供應方趨勢也會影響比特幣的流動性相關性。「比特幣 1 + 年 HODL 波」指標和市場價值與實現價值 Z-Score(MVRV Z-Score) 可幫忙確定比特幣可能偏離其與全球流動性長期相關性的時期。

當 MVRVZ 值較低時，市場價格可能與已實現價格持平或略低於已實現價格，這顯示比特幣處於合理價格之下。