策略師：金價今年有望觸及2700美元 但不太可能升破3000美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-20 14:50

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一位市場策略師表示，從短期市場波動的角度來看，金價有可能在今年剩餘時間裡走高，但不太可能升破每盎司 3000 美元。

道富環球投資管理公司首席黃金策略師 George Milling-Stanley 表示，金價目前的走勢，是對聯準會最新貨幣政策決定的合理回應。

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美國聯準會周三 (18 日) 宣布降息 50 個基點，將聯邦基金利率降至 4.75% 至 5.00% 區間。同時，聯準會暗示今年將再降息兩次，並預計 2025 年將降息 100 個基點。

Milling-Stanley 表示，聯準會的貨幣政策決定應繼續支持他的金價目標。今年 6 月，Milling-Stanley 上調了他的金價預測，將基準價格設定在每盎司 2200 美元至 2500 美元之間，並認為金價今年將升到 2500 美元至 2700 美元之間。

他說：「我認為華爾街那些呼籲金價在年底前漲至 3000 美元的人有點英雄主義了，這在未來三四個月內不會發生。但如果不發生任何事情改變目前預期的利率軌跡，那麼明年出現這種情況的可能性非常高。」

展望未來，Milling-Stanley 認為金價有很大潛力，在年底前升至每盎司 2700 美元。

但在短期內，Milling-Stanley 對黃金的看法仍相對中性。他說，考慮到聯準會的指引和鮑爾的言論，他認為黃金目前在公允價值附近交易。現貨黃金價格約為每盎司 2595 美元。

儘管市場最初認為聯準會降息 50 個基點過於激進，但隨後聯準會主席鮑爾的言論緩和了鴿派情緒。他表示：「經濟預測概要中沒有任何內容表明委員會很著急。」「這個過程隨著時間的推移而演變。」

Milling-Stanley 表示，考慮到市場預期，聯準會降息 50 個基點是合理的。他指出，降息 25 個基點將增加股市不必要的波動。