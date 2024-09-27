投資吹斜槓風！存債成顯學 投等債今年流入3274億美元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-27 13:46

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美國終於進入降息循環，投資界掀起「斜槓風」，不少股民流行兼差當債主，法人機構指出，投等債截至 9/18，已連續第 33 周獲資金淨流入，去年流入 2691 億美元，今年已流入 3274 億美元，買債已是市場顯學，特別是「投資等級債」。

不過，債主們近期最大的擔憂莫過於「美債 ETF 為何還沒漲」，有網友在臉書發文，說美債連跌好幾天，讓他存得心好累，還是咬緊牙一張不賣，底下留言紛紛給出正面回饋，回覆「賺錢是耐心等待出來的」。

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市場專家發表見解，試舉 2019 年降息為例，大約在降息前半年，美國公債殖利率就會先提前反應降息的預期，出現震盪下行，直到 7 月開始降息，能看到殖利率微幅反彈，但隨著降息碼數越來越多，殖利率會再度向下，債券價格跟殖利率成反向相關，因而先上漲後拉回盤旋，再向上續攻，建議投資人別害怕，這時的低點反而是進場好時機，提早卡位才是王道，迎接長波段的降息循環行情。

至於債券種類多元，該怎麼選擇？ETF 達人分析，在美國經濟到底是軟著陸還是硬著陸尚未有定論前，比較建議以「長天期公債」及「投資級公司債」同時布局，前者賺價差、後者領高息，如近月交易最火熱的國泰 20 年美債 (00687B-TW)，因債券存續時間有 17 年，對利率較敏感，等於殖利率下降 1%，債券價格就有 17% 的漲幅，又沒有溢價問題，是想要賺這波價差的交易型投資人投資首選。

國泰 00687B 今年來規模增長顯著，僅上周 5 個交易日，受益人就暴增 1.1 萬人，相較市面上他檔 20 年美債，00687B 人氣佳、流動性更高。