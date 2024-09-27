〈焦點股〉00919僅花5日完成填息 97萬投資人息利雙收

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-27 11:20

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台股今 (27) 日開盤漲勢凌厲，以 22978.97 點開出，連帶讓台股 ETF 表現亮麗，其中受益人數第三大的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW)，一早以 24.1 元開出，隨即拉高至 24.19 元完成填息，00919 本次僅花短短 5 個交易日就完成填息，讓 97 萬投資人息利雙收都賺錢。

市場法人表示，00919 追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的 30 檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

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進一步觀察 00919 表現，本次為第 6 次配息，配息金額 0.72 元創下新高，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今 5 天填息，也讓投資人對其刮目相看，期待之後能持續配高息、持續填息。投資台股高息 ETF 特別要觀察其是否有穩定的配息能力，00919 搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，美國聯準會降息，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，這時正是外資重新布局的好時點，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。