瑞銀汪濤：政治局會議預示寬鬆政策再加碼 年底前中國公債殖利率或跌破2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-27 12:09

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中國繼本週二 (24 日) 出台寬鬆政策後，昨 (26) 日召開的中共中央政治局會議傳遞出支持力度更大、協調性更強的政策應對信號，並首次強調要穩定房地產市場。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，據中國政府近期一連串措施，已預示政策放鬆將加碼，到 2024 年底中國十年期國債殖利率將降至約 2% 或更低。

昨日政治局會議會議首次將 “促進房地產市場止跌回穩” 作為目標，且措辭表明政府更清楚地認識到需要推出協調性更強、果斷有效的政策寬鬆措施。其含義尚不清楚，可能會在未來幾天揭曉。在房地產持續下行、整體經濟表現疲軟的情況下，汪濤指出在 8 月下調 GDP 預測時，已預計政策支持力度將逐步加碼。上周美聯儲降息可能為貨幣寬鬆提供了更多空間。

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政治局會議及其明確的政策基調，包括 “逆週期財政政策” 的必要性，提高了市場對實質性財政刺激的預期，而今年和最新的公告均未出台此類政策。

汪濤估計 2024 年上半年整體財政緊縮幅度約占 GDP 的 0.4%，而 3 月人大會議隱含的年度財政擴張為 0.8-1%。地方政府削減了一般支出，在財政收入減少、嚴控地方政府融資平台債務的情況下可能增加了拖欠企業的款項，並加強稅款徵收，這都不利於經濟。

路透社昨 (26) 日報導稱中國可能很快增發 2 兆元中央政府債券，用於支持消費，緩解地方政府財政困難。

若消息屬實，2 兆人民幣（占 2023 年 GDP 的 1.6%）被用於減少地方政府欠款以及提高支出和消費，這將有助於在今年餘下時間和 2025 年初穩定經濟增長。當前環境下，為企業減稅可能效果不大。需研判未來幾天可能公佈的實際財政支援的規模和構成，以評估對未來幾個季度的經濟增長預測。

由於會議首次提出穩定房地產市場，並列出該行業的一些關鍵問題，包括對商品房建設要嚴控增量，市場對出台更多政策措施的預期有所上升。