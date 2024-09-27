陸中央政治局會議持續釋放重大利多 這3點新提法值得注意

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-27 10:04

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中國中共中央政治局周四 (26 日) 開會研究當前經濟情勢，並部署下一步經濟工作，而對比今年 7 月政治局會議，本次會議有三大新提法、新舉措，一是強調財政政策的逆週期調節力度，二是首提促進房市止跌回穩，並提具體政策措施如調整房屋限購政策、降低存量房貸利率等，三是不僅要提振資本市場信心，而是要確實提振市場。

會中強調要加大財政貨幣政策逆週期調節力度，確保必要的財政支出，實際做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專案債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備率，實施有力道的降息。

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對比 7 月政治局會議來看，9 月政治局會議將財政政策放在貨幣政策之前，可能預示著年內財政政策將明顯發力穩經濟。

中泰證券宏觀首席分析師楊暢表示，從貨幣政策角度看，週二 (24 日) 中國央行大幅降準降息反映了加大逆週期調節力度的意圖，後續政策發力的重點在於財政政策，其中「保證必要的財政支出」的提法值得特別關注。從今年前 8 個月來看，一般公共預算支出缺口約 1.98 兆，年內有增發一般公債彌補收支缺口可能。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆認為，從年初看，今年財政政策其實是比較積極的，考量到 3.88 兆人民幣赤字、專項債 3.9 兆、超長期特別國債 1 兆和去年發行但主要在今年使用的 1 兆元增發國債，合計規模高達 9.78 兆元，接近 10 兆元，但受到財政收入成長不如預期、專案債發行進度偏慢等影響，財政支出力道整體偏弱。

羅志恆建議應研究追加赤字增發國債，彌補土地出讓收入等下行引發的收入缺口，提高財政支出增速，加大逆週期調節力度。

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，繼週二貨幣政策全面發力後，接下來財政增量政策料將出台，包括增發國債、再發行一定規模地方政府特殊再融資債券等措施。此外，著眼於進一步擴張、促進消費，接下來超長期特別國債用於推動大規模設備更新和消費品以舊換新的額度還有上調空間。

周四政治局會議還提出，要促進房市止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應民眾關切，調整房屋限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動建構房地產發展新模式。

華西證券固定收益分析師肖金川認為，促進房市止跌回穩的信號意義較 7 月政治局會議「促進房地產市場平穩健康發展」更為明確，且「優化增量」的表述調整「嚴控增量」，未來政策層面可能透過調整供給，推動房市供需平衡。

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓認為，這一要求其實是對房市運作給出明確要求，劃出了政策底線，會議提出的兩項新具體措施值得關注。一是「調整房屋限購政策」。目前中國絕大部分城市已開放限購，僅有一線和部分重點二線城市仍保有限購政策，下階段料將包括北京、上海在內的大城市進一步調整限購房屋政策。

至於增加「白名單」專案貸款投放力度，馬泓稱此舉意圖在於推動商業銀行擴大房企信貸規模。目前商業銀行已審批「白名單」項目超過 5700 個，核准通過融資金額達 1.43 兆元人民幣，支持 400 餘萬套房屋如期交付。

羅志恆指出，目前全國僅剩北京、上海、廣州、深圳、天津及海南省 6 地仍在執行限購政策，未來可能進一步放寬。

馬泓認為，房市後市可望觸及階段性底後築底穩定。銷售及房價跌幅可望邊際收窄，房地產公司償債壓力減輕，房地產企業流動性風險得以緩釋，一線及部分重點二線城市土地市場可能先行邊際回暖。保障性住宅建設、「平急」兩用公共基礎建設和城中村改造等「三大工程」建設項目可能會加快工程建設落地，房地產投資趨勢上可能先抑後穩。

最後則是周四會中明確指出要努力提振資本市場，相較於 7 月會議提到的「提振投資者信心」，此次政策信號更為強烈。