中國央行宣布了！今起降準0.5個百分點 放錢人民幣 1 兆

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-27 08:51

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中國人民銀行（央行）周五（27 日）上午 8 時宣布，即日起下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點（不含已執行 5% 存款準備金率的金融機構），向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為 6.6%。

中國央行表示，堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高品質發展創造良好貨幣金融環境。

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與此同時，央行周五宣布，即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由 1.70% 調整為 1.50%。公開市場 14 天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場 7 天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。

「降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是 6.6%，這個水準與國際上主要經濟體的央行相比，還是有一定的空間。在存款準備金率的工具上，到年底之前還有三個月時間，我們也會根據情況，有可能進一步再下調 0.25～0.5 個百分點。」央行總裁潘功勝日前說。

中共中央政治局周四也表示，要加大財政、貨幣政策逆周期調節力道，要降低存款準備金率，有力度降息。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，目前來看，降準有助於為銀行釋放長期低成本資金，不僅有助於降低銀行負債成本，穩定銀行淨息差，也有助於為製造業、科技創新企業、小微企業、綠色發展等提供更多貸款支持，從而將更多資金引導流向國家重大戰略、重點領域及薄弱環節。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，此次當局提前宣布降準，信號引導和預期引導意義很強。央行也說，後續根據市場流動性狀況，可能擇機進一步下調存款準備金率，這說明流動性寬鬆的環境將進一步釋放，有助於持續促進後續貨幣金融市場和貸款市場寬鬆。

民生銀行首席經濟學家溫彬則認為，本次降準有以下考量：

一是釋放更充足的長期流動性，在當前政府債券供給高峰，可熨平資金過度波動，強化貨幣與財政政策協同。

二是今年後續月份 MLF 到期量逐步加大，9～12 月 MLF（中期借貸便利）到期規模合計人民幣 4.28 兆元，通過降準置換部分到期的 MLF，可緩解央行續作壓力，進一步淡化 MLF 利率色彩。

三是降準有助於強化資金結構、節約銀行成本，在一定程度上緩解淨息差收窄壓力。