大摩：中國汽車出口 重創美國汽車業

鉅亨網編譯許家華 2024-09-27 12:07

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週三，摩根士丹利全球汽車與共享出行研究主管 Adam Jonas 周三 (25 日) 針對汽車產業新風險發布報告，他大幅削減大部分汽車股的評級，導致當日美股中的汽車板塊全面承壓。

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Jonas 表示：「中國產能的蝴蝶效應已經在搧動翅膀。中國汽車產量比銷量多了 900 萬輛，由此打破了西方的競爭平衡。我們正在下調對中國、價格 / 組合和市場份額損失的預測。我們上調了經銷商的評級，下調了福特、通用、RIVN、MGA 和 PHIN 的評級。」

Jonas 在報告中寫道：「我們將對美國汽車產業的評級從『有吸引力』下調至『符合預期』。從高層次來看，我們的評級下調是受國際、國內和戰略因素的綜合影響，我們認為投資者可能沒有充分認識到這些因素。」

但同時，Jonas 認為，「美國庫存呈上升趨勢，而汽車的可負擔性（平均交易價格接近歷史高位，每月還款額超過 720 美元）對許多家庭來說仍然遙不可及。對於不太優質的消費者來說，信貸損失和違約率持續呈上升趨勢。」

中國的成長引擎逆轉

中國長達二十年的成長引擎並沒有停滯——它已經逆轉，中國利潤轉為虧損，中國生產的汽車比其在國內銷售的汽車多出近 900 萬輛，這一數字相當於中國以外全球銷量的 15%。即使這些汽車最終不會直接進入美國本土，美國主要參與者失去的市佔和利潤的可替代性也給國內帶來了壓力。

美國市場庫存問題

Jonas 提到了美國市場的負擔能力問題，稱美國市場已經高度緊張，庫存水準現已恢復到疫情前的正常水準。日本、韓國和電動車 (EV) 品牌正在搶市佔，擠佔其他品牌。他表示，美國製造商首當其衝承受著價格下跌、產品組合減弱、成本上升和市佔率萎縮的壓力。

同時，汽車資產支持證券 (ABS) 數據顯示，越來越多的消費者拖欠還款的時間更長，嚴重程度更高。儘管 2023 年的次級房貸違約率低於 2022 年，但優質房貸違約率有所增加。

中國市場影響

報告提到，2023 年，中國將佔全球汽車銷售量的 29%，產量的 32%，以及全球汽車產能的 40% 以上（中國產能利用率約 50%）。儘管關稅可能會帶來暫時的緩解，但長期壓力（包括潛在的報復行動）迫在眉睫。中國製造的電動車正在出口市場擴張，提供卓越的價格、多樣性和日益具有競爭力的質量，侵蝕了西方傳統汽車製造商在國際和國內的市場份額。

資本紀律與監管風險

Jonas 也提到了資本紀律和監管風險。他說，該行業預期的整合和併購活動並未如預期那樣實現。此外，監管合規風險，特別是在滿足嚴格的二氧化碳排放標準方面，也增加了新的壓力。

並且，原始設備製造商正在削減電動車項目，但可能會面臨未來的經濟處罰和執法行動。最近增加的電動車產能成本高昂，可能會因需求不確定而陷入困境。儘管今年的股票回購取得了成功（通用汽車是今年迄今表現最好的 OEM），但預計這種趨勢可能不會持續。如果發生整合，很可能會要求產業基本面進一步惡化。

Jonas 表示，在高階駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛汽車 (AV) 領域競爭所需的資本密集度經常被忽略。隨著人工智慧和數據主題在汽車領域獲得關注，汽車製造商將需要在專有人工智慧模型上投資數百億美元，他質疑許多傳統汽車製造商進行這些投資的財務能力。

結論