連兩月傳裁員！美汽車大廠通用因剎車警示燈問題召回近45萬輛車

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-23 09:43

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美國車廠通用 (GM-US) 宣佈召回超過 44.9 萬輛 SUV 和皮卡，因部分車輛的電子剎車控制模組的軟體在剎車油流失時恐無法顯示警示燈，增加車禍風險。通用將透過免費更新車輛上的電子煞車控制軟體來進行補救。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 上周五 (20 日) 發出的公告，此次召回的車輛包括部分於 2023 年生產的雪佛蘭 Silverado 1500、GMC Sierra 1500，以及 2023 年至 2024 年出廠的雪佛蘭 Tahoe、Suburban、GMC Yukon、Yukon XL、凱迪拉克 Escalade 和 Escalade ESV 等車型。

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除召回問題外，通用近日也再次傳出裁員消息，繼 8 月在全球裁減軟體和服務部門 1000 名員工後，位在美國堪薩斯州費爾法克斯組裝廠近日也傳出將進行裁員，主要為了因應接下來電動車的新生產線，預計約有 1695 人面臨失業，該工廠目前一共聘有 2275 名員工。

通用發言人也證實裁員消息，並指裁員行動將分成兩波。首波將於 11 月 18 日開始，暫時解聘 686 名全職員工與 250 名臨時員工。第二輪將於明年 1 月 12 日展開，暫時解僱 759 名全職工人。

該發言人表示：「通用將在 Fairfax 組裝廠投資約 3.9 億美元，以增加新款雪佛蘭 Bolt 電動車產量。為方便安裝新工具，員工將被暫時解僱，直到 2025 年中恢復生產為止。」