外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.1186元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 23:50
截至台北時間26日23:50，歐元/美元上漲0.0055點漲幅達0.49%，暫報1.1186點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.53%
- 近 1 週：+0.14%
- 近 3 月：+3.91%
- 近 6 月：+2.72%
- 今年以來：+0.79%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.41%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.78，本日上漲0.73%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.64，本日上漲0.77%
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