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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.1186元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 23:50


截至台北時間26日23:50，歐元/美元上漲0.0055點漲幅達0.49%，暫報1.1186點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.53%
  • 近 1 週：+0.14%
  • 近 3 月：+3.91%
  • 近 6 月：+2.72%
  • 今年以來：+0.79%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日上漲0.79%
  • 歐元/加幣相關性0.66，本日上漲0.4%
  • 紐元/美元相關性0.58，本日上漲1.01%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.78，本日上漲0.73%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.64，本日上漲0.77%

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歐元/美元1.1170.35%
英鎊/美元1.34060.63%
加幣/美元0.74230.09%
紐元/美元0.63180.85%
人民幣/美元0.1426250.28%

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