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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.8%，報1.3428元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 23:50


截至台北時間26日23:50，英鎊/美元上漲0.0106點漲幅達0.8%，暫報1.3428點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.86%
  • 近 1 週：+0.89%
  • 近 3 月：+5.03%
  • 近 6 月：+5.45%
  • 今年以來：+4.71%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.76，本日上漲0.49%
  • 澳元/美元相關性0.72，本日上漲1.1%
  • 紐元/美元相關性0.69，本日上漲0.99%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.64，本日上漲0.74%
  • 美元/泰銖相關性-0.61，本日上漲0.73%

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英鎊/美元1.34090.65%
歐元/美元1.1170.35%
澳元/美元0.68910.98%
紐元/美元0.6320.88%
泰銖/美元0.0308070.98%

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