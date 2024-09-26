OpenAI執行長阿特曼：高層人事離職與公司重組無關

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-26 23:30

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根據外媒周四 (26 日) 報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 表示，公司高層離職與公司重組無關。這家人工智慧 (AI) 新創公司正在考慮轉向營利性結構。

阿特曼周四在杜林舉行的「義大利科技周」(Italian Tech Week)上表示：「我看到一些消息稱這 (高層辭職) 與公司重組有關，這完全不是事實。(離職)只是讓代表這些人準備好迎接他們生活的新篇章。」

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據了解，OpenAI 不只其技術長 Mira Murati 宣布離職，還有研究長 Bob McGrew 和研究副總裁 Barret Zoph 也將離開公司。

阿特曼表示自己將利用此次人事異動「扁平化」OpenAI 結構，任命幾名員工向他直接匯報工作，同時也選拔「新一代領導人」。

有知情人士透露，這些高階主管離職之際，這家衍生型 AI 公司正在進行融資談判，目前估值為 1,500 億美元，該公司正在討論首次向阿特曼提供股權，並成為一家營利性企業。