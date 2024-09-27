美8月耐久財訂單月增率驟降至0% 商用飛機訂單減少拖累

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-27 02:40

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美國商務部周四 (26 日) 公布數據顯示，美國工廠的商業設備訂單僅小幅成長，顯示企業在大選和借貸成本進一步下降前，依舊限制投資生產設備。

具體來看，8 月耐久財訂單月增率初值報 0%，市場預期為 - 2.7%，相較 7 月前值 9.8% 降溫、不包括運輸設備的訂單成長 0.5%。

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另外，8 月核心資本貨物訂單價值 (衡量不包括飛機和軍事硬體的設備投資的指標) 月增 0.2%，而 7 月則出現相同幅度的下降，8 月核心資本貨物出貨量成長 0.1%。

商用飛機預訂量在 7 月反彈後，8 月下降 7.5%。由於商用飛機訂單減少，所有耐久財的訂單停滯不前。

儘管許多企業仍然致力於進行長期投資，但 11 月美國總統大選和未來需求的不確定性導致公司對擴張計畫持謹慎態度。這表明未來幾個月工廠生產可能難以保持成長態勢。

與此同時，聯準會 (Fed) 本月將利率下調 2 碼 (50 個基點) 後，明年融資成本可能會降低，這可能有助於提振需求並鼓勵公司推進投資計畫。

數據顯示，美國第二季商業設備支出的折合年率接近 10%。這與消費者支出的回升一起，幫助推動在此期間國內生產毛額 (GDP) 的成長。