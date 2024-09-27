沙國和利比亞料增加供應 國際油價繼續大幅走跌

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-27 02:00

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國際油價受利空消息不斷重擊周四 (26 日) 繼續大幅走跌，有外媒報導指出沙烏地阿拉伯承諾在 12 月增加產量，與此同時利比亞任命新央行總裁，替恢復部份原油生產鋪路。

截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨下跌 2.91%，至每桶 71.32 美元；11 月交割的西德州原油期貨下跌 3.29%，至每桶 67.40 美元。

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根據英國《金融時報》(FT) 援引知情人士消息報導，沙國準備放棄其每桶 100 美元的非官方油價目標，增加產量以奪回市占。這一跡象表明該國已接受一段油價較低的時期。

另一方面，利比亞敵對的東西方政府代表簽署一項協議，任命 Naji Iss 為利比亞新任央行總裁，此舉只在結束圍繞該監管機構管理的僵局，此事曾嚴重影響石油出口。聯合國駐利比亞特使 Stephanie Koury 周四在記者會上表示，位於東部的利比亞政府也承諾不久將重新開放該國的油田。

本月稍早，受石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 增加原油供應的前景和中國經濟展望黯淡影響，原油價格一度跌至 2021 年以來新低，然而如今又傳出沙國和利比亞產能增加的消息。

雪上加霜的是，國際能源署 (IEA) 表示，由於 OPEC + 以外的石油產量激增，明年石油市場無論是否 OPEC + 增產，都會出現供應過剩情況。

A/S Global Risk Management 分析師在一份報告中表示：「如果 OPEC + 希望到 2025 年油價接近每桶 80 美元，現在市場已經沒有 OPEC + 增產空間。我們預估沙國打算對配額作弊的成員國施加龐大壓力。」

與此同時，美國、歐盟和中東主要大國提議以色列和黎巴嫩真主黨停火三周，替談判掃除障礙，避免該地區爆發全面戰爭。不過以色列命令軍隊繼續轟炸黎巴嫩境內的真主黨目標，並且否認對停火感興趣。